Fotod: «Seks ja linna» staar Sarah Jessica Parker on lausa piitspeenike!

Ta on enim tuntud Carrie Bradshaw’ osatäitjana sarjas «Seks ja linn», mille eest on ta oma näitlejakarjääri ajal võitnud ka rohkelt auhindu.

Lisaks on ta kaasa teinud ka sellistes filmides, nagu näiteks «Kuidas ta seda suudab?», «Vana-aastaõhtu», «Kuhu kadusid Morganid?», «Tere tulemast perekonda» ja «Raskusi lahkumisega».

Elu24 kirjutas 2018. aasta augustis, et kunagist kaunitari ei tunne enam äragi. Kuulujuttude kohaselt on Sarah Jessica lasknud kohendada nii oma nina kui ka rindu ning kasutab regulaarselt ka Botoxit, et hoiduda kortsudest. Vaata pilte SIIT!