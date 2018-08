Ehmatavad fotod: kas endise seksisümboli Sarah Jessica Parkeri paremad päevad on möödas?

Ta on enim tuntud Carrie Bradshaw osatäitjana sarjas «Seks ja linn», mille eest on ta oma näitlejakarjääri ajal võitnud ka rohkelt auhindu.

Küll aga on sarjast palju aega mööda läinud ning kurjad keeled räägivad, et Parker on püüdnud ilukirurgide abil vananemise vastu võidelda. Kuulujuttude kohaselt on ta lasknud kohendada oma nina, rindu ning kasutab regulaarselt Botoxit, et hoiduda kortsudest.