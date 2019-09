Juutuuber Victoria Villigi noored fännid marus: rõve kommunist, maga kaineks!

19-aastane Villig, kel on Instagrami pea 50 000 jälgijat, jagas laupäeval sotsiaalmeedias pilti, kus seisab plakatiga, millele on kirjutatud «Ei valedele, jah vabadusele».

«Osalesin täna meeleavaldusel, kus andsime Jüri Ratasele märku, et on aeg tagasi astuda, sest praegune valitsus ei mõista absoluutselt Eesti peamisi väärtusi: vabadust ja õiglust. EKRE noorteliikumine õpetab juba alaealistele relva käsitsemist!!!» võttis Villig Instagramis sõna.

Ta lisas: «Kui ka Sina ei ole rahul meie poliitilise olukorraga, siis julgustan Sind sellest avalikult rääkima nii kodus, koolis, trennis, tööl kui ka sotsiaalmeedias! Anname valitsusele märku, et see pole okei, mis hetkel toimub. Hoidkem kokku, seiskem Kõigi Eesti eest ning ennetagem kriisi!»

Noore juutuuberi fännide seas tekitas postitus aga vastakaid emotsioone. «Ma ei saa aru, mis teil EKRE vastu on? Mis ta teile halba on teinud?» kirjutas Võrust pärit 17-aastane tüdruk. «Maga kaineks,» lisas 18-aastane poiss.

«Jah vabadusele, ei valedele» meeleavaldus Hirvepargis. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

«Praegune valitsus on kordades parem kui Reformierakond ja sotsid... eriti see Kaja Kallas ja Siim Kallas on kõige halvemad ja jõledamad...» teadis üks koolitüdruk rääkida. «EKRE on hea, tahad sotse ja Reformierakonda võimule või?» täiendas üks poiss. «Rõve kommunist,» arvas üks.

Valitsust toetavad kommentaarid said ühtekokku kümneid ja kümneid meeldimisi, samas kui Villigi sõnum erilist poolehoidu ei leidnud. «EKRE on halb,» avaldas üks noor tüdruk siiski toetust. «Aitäh, et seismas olid seal,» lisas ka teine.

Kodanikualgatus «Jah vabadusele, ei valedele» kutsus inimesi meeleavaldusele Tallinnas Hirvepargis. Meeleavalduse kokku kutsunud põhjendasid oma kutses soovi tuletada Jüri Ratase valitsusele meelde väärtusi, mille poolt Eesti rahvas sel päeval 16 aastat tagasi hääletas, valides Euroopa Liiduga ühinemise, kirjutas Postimees.