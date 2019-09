Kanepipoest ostetud e-sigaret võttis noorelt mehelt elu

Veipimise tagajärjel suri teadaolevalt teine inimene maailmas. Vahetult enne surma ostis Ameerikast, Oregoni osariigist pärit noormees legaalselt kanepiõli sisaldava e-sigareti. Tegu on esimese veipimise surmaga, mis on seotud kanepikohvikust ostetud tootega.

Londoni Hügieeni ja Troopikameditsiini kooli õppejõud Martin McKee on varasemalt hoiatanud, et nikotiin e-sigarites ei ole ohutu. Suurbritannias on veipides oleva nikotiini kogus Euroopa liidu regulatsioonidega piiratud, kuid Ameerikas selliseid piiranguid ei eksisteeri ja e-sigaretis on tubakat palju rohkem.