Tiina Jantson võttis sõna Ireni Erbi värske tiitlivõitja osas: rüvetab oma sellise pildiga Missiste tiitlit!

Tiina Jantson on «Missis Estonia 2019» võistlust korraldanud alates aastast 1992. Viimastel aastatel hakkas aga Ireni Erbi täiesti omavoliliselt kasutama Jantsonile kuuluva võistluse «Missis Estonia» nime enda ürituse korraldamisel. Abi saamiseks pöördus Jantson kohtusse ja väljus sealt võitjana.

«See siin on tema verivärske Missis Estonia Classic, kes täiesti rüvetab oma sellise pildiga Missiste tiitlit! Häbi!» lisab Jantson postituse teises pooles.

Pildil, mida Jantson oma sotsmeedias jagab, on näha «Missis Estonia Classique» tiitlivõitjat, Jasmin Bogatovat. Naisterahval on peas kroon, käes karikas ning ta näitab kaamerale keskmist sõrme.

Postituse, mille Jantson oma Facebooki seinale jagas, on üles laadinud vene härra.

Tiina Jantsoni on varasemalt öelnud, et tal ei ole konkurentsi vastu midagi. Kui korraldataks ükskõik millise teise nimega iludusvõistlust naistele, oleks see igati teretulnud.