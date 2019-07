Missisaaga lõpp: Tiina Jantson saavutas konkurendi üle kohtus võidu

Haridusministeeriumi veebisaidil on välja toodud kõik seadusest tulenevad kohustused, millest nähtub, et kohalik litsents peaks tal olema isegi siis, kui tegu pole agentuuri, vaid lihtsa huvikooliga.

Ireni Erbiga seotud veebliehekülgedel on kirjutatud, et tal on olemas rahvusvahelised litsentsid, olgugi, et neid seal ei esitata.

Võib-olla on need olemas ja ka täiesti kehtivad, kuid sel juhul kõlbavad need vaid mujal maailmas toimuvate konkursside korraldamiseks.

Iluduskuninganna ja Missis Estonia 2019 FOTO: Tiina Jantson

Järgmisel päeval vastas Ireni Erbi Jantsoni kriitikale.

«Jantson räägib valjuhäälselt, et ta alustas Missis Estonia valimistega 1992. aastal. Küll aga jätab ta ütlemata, et tema poolt alustatud üritus peatselt ka suri. Tänasel päeval ei ole Missis Estonia konkursi korraldamiseks mul vaja küsida luba inimeselt, kes kunagi ammu on midagi sarnast korraldanud ega ole sellega hakkama saanud. Minu konkursi aluseks on viis rahvusvahelist litsentsi, mitte mõne sellise kodaniku emotsioonid.»

«Sellel aastal (2017) otsustas Jantson mitte enam oodata minu Missis Estonia finaali, vaid valida oma Eesti Missis Estonia enne seda. Iseenesest ei ole see probleemiks, aga sügisel vahetult enne minu finaalshowd otsustas ta minu takistamiseks kaitsta kaubamärgi Missis Estonia EST 1992 – Braavo! Arvestades, et sõnu «missis» ja «estonia» ei ole võimalik kaubamärgina kaitsta, jääb talle eksklusiivselt EST 1992. Selle kaubamärgi all soovitamegi tal tulevikus oma konkursse korraldada.»

Tiina Jantson vastas juba samal päeval Ireni Erbi kommentaaridele.

«Iludusvõistluste maailmas, kus mina olen olnud tihedalt seotud juba 27 aastat, kehtivad teatud eetikareeglid lisaks ka juriidilistele reeglitele. Miks ei ole kahte ühesuguse nimega konkurssi maailmas? Sest on ebaeetiline hakata kasutama juba teise inimese poolt aastate jooksul tuntuks tehtud kaubamärgi nime. Miks ei korralda Eestis keegi teist Miss Estonia nimelist võistlust? Just seepärast, et Valeri Kirss on selle võistluse looja, kauaaegne korraldaja ja fakt, et ta juba aastaid seda võistlust praegu ei korralda, ei anna küll kellelegi õigust ilma tema loata hakata samanimelist iludusvõistlust Eestis tegema,» rõhutab Jantson.

Iluduskuninganna ja Missis Estonia 2019. FOTO: Tiina Jantson

22. augustil 2018 sai Jantsonil sellest kõigest villand ja kaebas noorukese Erbi kohtusse.

«Olen seda võistlust korraldanud juba 26 aastat ja nüüd pean kahetsustundega vaatama, kuidas nahaalselt ja jätkuvalt kasutatakse ära minu poolt kaitstud kaubamärki Missis Estonia veel ühe võistluse korraldamiseks,» kirjutab Jantson Elu24-le laekunud kirjas Missis Estonia kaubamärgi kohta.

Jantson lisab, et on kohtusse esitanud hagi Ireni Erbi ja tema Magic Monday Production vastu, kes Jantsoni sõnul tema kaubamärki ebaseaduslikult kasutavad ning seeläbi kõlvatut konkurentsi tekitavad.

«Vaatamata sellele korraldab Erbi ikka 26. augustil veel ühte Missis Estonia 2018 võistlust,» jätkab Jantson. «Ta on eiranud täielikult minu advokaadi poolt saadetud pretensioone, jätnud neile reageerimata ning jätkab ikka minu kaubamärgi kasutamise rikkumist.»