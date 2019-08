Brigitte Susanne Hunt lahendus automurele: raadiohääl müüb mersu maha!

Power Hit Radio saatejuht Brigitte Susanne Hunt teatas täna sotsmeedias, et müüb oma auto maha. Kolme Instagrami loo ajal jagas Hunt ka täpsustavat infot, ning loodab, et saab sotsmeedia kaudu auto maha müüdud. Siis ei pea auto24.ee lehele kuulutust üles panema.

Teise klipiga kinnitab Hunt, et hooldus ja vajalikud parandused on autole tehtud. Hunt kirjeldab videos, et parandused said tehtud kaks kuud tagasi, kuna keegi sõitis sisse ja ühel korral tagurdas ta ise kuhugi otsa.