Pettus päise päeva ajal: järjekordset Eesti telenägu kasutati ära rahvusvahelises petuskeemis

«Nii õudne tunne on!» avaldab Heelia ning selgitab, et sai kontole jälile tänu tähelepanelikule sotsiaalmeedia kasutajale.

Tuleb välja, et Heelia pildid napsanud kelm reklaamis end sotsiaalmeedias «krüptoraha juhendajana». Heelia näo, ent princesskate405 kasutajanimega võttis ta sotsiaalmeedia platvormil inglise keeles ühendust paljude inimestega, kellest üks neist märkas, et kontoga on miskit lahti.