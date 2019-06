Petuskeem, mis haaras endasse Eesti tuntud saatejuhid, on seda teinud ka Eesti allilma väidetava juhiga

Postimehe ajakirjanik Maria Joost kirjutas mai algusessamast libauudisest, mis rääkis, kuidas näitleja Vladas Radvilavičius oli väidetavalt bitcoin'idesse investeerides teeninud 2,3 miljonit eurot ning oli «Hommiku!» saates käinud seda demonstreerimas.

«Hommiku!» (praeguse «Õhtu!») saatejuht Piret olevat otsesaates süsteemi 250-eurose sissemakse teinud ja raha teenima hakanud. Tegelikult on see kõik aga vale, Vladas Radvilavičius ei ole kunagi «Hommiku!» saates käinud, ühtlasi pole Piret kunagi otse-eetris bitcoin'e ostnud.

Uues artiklis, mis on avaldatud Major portaalis, on «soovitajaks» Meelis Lao, keda on erinevate allikate sõnul peetud ka Eesti allilma juhiks. Libaartiklis kirjeldatakse teda kui meest, kes taastus pankrotist tänu automatiseeritud Bitcoin Future-nimelisele Bitcoini platvormile.

Meelis Lao foto on libaartikli juures lisatud punase Ferrari juurde. FOTO: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

Artiklis uues versioonis, mille autoriks on taaskord märgitud Allan Alaküla, toodi taaskord näide Piret Laosiga, kes investeeris otsesaates 250 eurot ja teenis mõne minutiga suure kasumi.

See kõik on vale.

Vale on ka artikli all toodud Facebookiga ühendatud kommentaarium, kus Eesti nimedega kasutajad kiidavad Bitcoin Future'it. Kui aga kommentaari teinud kasutaja nimele vajutada, siis ei vii link edasi Facebooki, vaid liba-Bitconi lehele.

Nii Piret kui ka Jüri pöördusid esimese loo ilmumise järel identiteedivarguse pärast veebikonstaabli poole, kes aga ütles, et kuna jäljed ulatuvad välismaale, mis teeb petturite püüdmise raskeks, siis pole tõenäoliselt suurt midagi teha.

Mõlemal juhul libaartikli autoriks märgitud endine ajakirjanik, praegune Tallinna esindaja Euroopa Liidus Allan Alaküla kinnitas Postimehele, et tema ei ole seda artiklit kirjutanud.

«Mul ei ole sellest mingit aimu,» märkis Alaküla. «Bitcon'i teemal ma ei ole sõna võtnud ei era- ega isiklikus sfääris.»

Alaküla pöördus pärast kommentaari andmist ka politsei poole.

Bitcoin‘id. FOTO: Laurent Chamussy/SIPA

Finantsinspektsiooni kommunikatsioonispetsialisti Piret Laksoni sõnul on amet korduvalt inimestele südamele pannud, et pakkumised, mis näivad liiga head, et tõsi olla, seda üldjuhul ei olegi.