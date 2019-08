Tõsielustaar Sophie Kasaei kaalumurest: panin puuviljadele soola peale

Tõsielustaar tunnistas, et saade oli üheks põhjuseks, miks staar nii palju kaalust juurde võttis. Sophie tõi teiste probleemidena välja alkoholi ja kiirtoidu. Viimasest sattus Sophie koguni nii sõltuvusse, et hakkas puuviljadele ka soola peale panema.

««Geordie Shore» oli päris tore, aga see oli hirmus mu figuurile. See tegi mind paksus,» tunnistas Sophie hiljutises intervjuus.

«Tegin vea ja lugesin kommentaare ja need olid jubedad. Nad ütlesid asju nagu «kas see türuk on vaal, mis randa on uhtunud?»». Peale seda võttis Sophie ennast käsile ja läks suuruselt 44 suurusele 34 kõigest poole aastaga ning on siiani oma kaalu säilitanud.