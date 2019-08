19-aastane pornostaar teenib kuu ajaga sama palju kui Mia Khalifa terve karjääri jooksul

Pornhubis amatöörpornot tegev 19-aastane Stephanie Vixen paljastas Redditis, et summa, mille pornolegend Mia Khalifa terve karjääri jooksul teenis, on mõne teise sama ala tegija jaoks kuupalk, vahendab Daily Star .

«Ma ei ütle seda, et uhkeldada, aga ta räägib, et teenis 12 000 dollarit vaid selleks, et inimesi eemale peletada,» paljastas Stephanie oma vaatenurga. «Ma olen siin, et öelda, et ma teenisin sama palju esimeste kuudega, kui hakkasin Pornhubis amatöörpornot tegema. Selles äris saab head raha teenida.»