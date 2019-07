22-aastane psühholoogiatudeng värvati Tinderis pornostaariks ja teenib nüüd tunniga eestlase kuupalga

Konservatiivsest Alabama osariigist pärit 22-aastane Emily Correro otsis popist kohtinguäpist Tinder üheöösuhteid, kuid leidis hoopis töö, vahendab news.com.au.

Mees, kellega ta rakenduse kaudu tutvus, pakkus talle tööd pornonäitlejana ning nüüd teenib Emily, kes võttis endale nimeks Gianna Dior, 1300 dollarit ehk 1150 eurot tunnis.

Psühholoogiat õppinud Emily rääkis oma loo telekanali Channel 4 dokumentaalis «Generation Porn», kus meenutas, et kaotas süütuse 16-aastaselt ning mõistis siis, et armastab seksi. «Pärast seda muutusin ma tõeliseks hooraks,» rääkis noor pornostaar.

Keskkoolis ei peetud Emily seksilembust normaalseks ning koolikaaslased rääkisid temast taga. «Ma tundsin ennast süüdi, et seksi naudin,» meenutas neiu kooliaega.

Olukord muutus ülikoolis, kui Emily tutvus Miamist pärit mehega, kes viis ta pornotööstuseni. «Mul oli sel ajal kaks tööd: olin silmaarsti kliinikus vastuvõtja ja ettekandja suširestoranis,» rääkis naine.

Mees küsis Emilylt, kas ta on kunagi mõelnud pornot teha ja naine vastas eitavalt. «Ma sain aru, et mul pole midagi kaotada, nii et ma läksin ega tulnud kunagi tagasi. Mulle meeldis see nii väga, et ma jäin sinna, kuni olingi ära kolinud,» rääkis noor pornostaar.

Kuigi ülikooli pooleli jätmine tundus riskantne, lõppes see hästi, kuna Emily teenib nüüd ühe tunniga sama palju kui eelmisel töökohal terve kuuga. Sotsiaalmeedias on tal 530 000 jälgijat ja ta on osalenud umbes 100 videos.

Radikaalne ametivahetus ei olnud meeltmööda aga Emily kristlikule perele. «Kui mainin oma vanematele midagi seksiga seonduvat, ütlevad nad, et ma ei mainiks seda. Tundub, et nad kardavad seksi,» ütles naine.

Emily elab Los Angeleses, üle 3000 kilomeetri perest eemal. Kuigi ta igatseb oma sugulasi, ei tunne ta ennast enam nende läheduses väga mugavalt. «Ma jätan ilmselt tänavu tänupühade pidustustele minemata, kuna see oleks veider,» ütles pornostaar.

Emily isa pole tütre ametiga siiani rahu teinud ning palvetab, et tütar läheb pornoga teenitud raha eest kooli tagasi. Isa oli eriti vihane, kui Emily poseeris erootikaajakirja Penthouse kaanel. Neiu enda jaoks on see esikaas väga hinnaline.