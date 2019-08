KUHU TA KADUS? Mis on saanud pöörasest seksikiisust Tila Tequilast?

Seltskonnategelane Tila Tequila möllutas aastate eest USA-s ja tema seiklused jõudsid üle ookeani ka Eestisse. Ent millega tegeleb endine seltskonnastaar ja sekspomm nüüd? Kuhu on Tila Tequila kadunud?

Tila Tequila (kodanikunimega Thien Thanh Thi Nguyen) (37) on Singapuris sündinud USA telepersoon, seltskonnastaar, modell, laulja ja näitleja.

Elu24 kirjutas seltskonnatähest viimati 2015. aastal, mil ta osales briti tõsielusarjas «Celebrity Big Brother». Tila ei pidanud saates kaua vastu, nimelt visati ta sealt lausa esimesel päeval välja.

Produtsendid viskasid Tila välja, kuna nad ei suutnud taluda inimest, kes toetab Hitlerit. Nimelt kirjutas TMZ toona, et avalikkuse ette jõudis asjaolu, et Tila ülistas 2013. aastal sotsiaalmeedias Adolf Hitlerit.

Tila sõnul oli Hitler «hiilgav kunstnik ja ajast ees» ning lisas, et tal on samasugused «lootused ja unistused nagu Hitleril». Lisaks postitas Tila Facebooki pildi, millel ta poseeris natsimütsi ja relvaga koonduslaagri ees.

Naise sõnul polnud ta kõike seda kirjutades päris tema ise. Tila sõnul kannatas ta toona sügava depressiooni ja uimastisõltuvuse käes, mille tõttu kaalus isegi enesetappu.

Tila Tequila 2010. aastal. FOTO: Scanpix / MAVRIXONLINE.COM

Kes on Tila Tequila?

Laulja ja näitleja kasvas kuni 8-aastaseks saamiseni budistlikus kommuunis. Tema lapsepõlv oli keeruline ja dramaatiline, 11-aastaselt proovis ta erinevaid sõltuvust tekitavaid aineid ja käis läbi ohtlike seltskondadega, vahendab legit.ng.

Ta hakkas alkoholi tarbima 13-aastaselt ning armastas juba siis ööklubides käimist. Selleks kasutas ta sageli oma vanema õe dokumenti.

Kui Tila oli 14-aastane, saadeti ta mõneks ajaks internaatkooli. Kui ta sai 15-aastaseks, tegi ta oma esimese tätoveeringu ja hakkas suitsetama. Tila jooksis kodust ära 16-aastaselt ja kolis New Yorki.

Hüüdnime Tila Tequila sai ta oma sõpradelt.

Tila Tequila 2010. aastal. FOTO: Scanpix / Pablo Tomatis/BuzzFoto.com

Tila Tequila karjäär

Tila alustas oma modellikarjääriga 2000. aastal, kui poseeris Playboy ajakirjale. Ta poseeris ka mitmetele teistele ajakirjadele, nagu näiter Turner ja Maxim UK, vahendab legit.ng.

Aastal 2003 liitus võluv model suhtlusvõrgustiku MySpace'iga, kus tal oli 1,4 miljonit «sõpra». Sama lugu oli ka Facebookiga.

Tõsielustaar sai temast, kui ta oli 22-aastane ja osales VH1 telesaates «Surviving Nugent». Lisaks tegi kaasa ta ka mitmes teistes telesarjades ja -saadetes.

Kuulsaks sai ta aga tänu telesaatele «A Shot at Love with Tila Tequila». Hiljem tabas teda saates tehtud vastuoluliste kommentaaride tõttu tõsine kriitikalaviin.

Ta proovis kätt ka näitlejana, astudes üles sellistes filmides, nagu näiteks «I Now Pronounce You Chuck and Larry», «Robot Chicken», «My Dad Says» ja «Masterminds».

Lisaks on Tila Tequilal selja taga ka muusikukarjäär. 2007. aastal andis ta välja oma esimese singli «I Love U», millega teenis rohkelt negatiivset tagasisidet. Siiski avaldas ta samal aastal ka oma EP «Sex». 2010. aastal andis ta välja oma teise EP «Welcome to the Darkside», mis sai positiivset tagasisidet.

Tila Tequila Londonis 2010. aastal. FOTO: Scanpix / Rob Cable/LFI/BuzzFoto.com

Tila Tequila avaldas, et talle meeldivad hoopis naised?

2007. aastal algas tal suhe Casey Johnsoniga (seltskonnategelane, ettevõtte Johnson & Johnson pärija), mis kestis kuni Johnsoni surmani 2010. aastal.

2009. aastal andis ta Twitteris mõista, et talle tõepoolest meeldivad ka naised.

Lisaks oli ta 2010. aastal koos nii Kate Majori kui ka Courtenay Semeliga.

2018. aastal teatas vastuoluline staar, et ta pole lesbi ega biseksuaalne ja väitis, et teeskles seda vaid telereitingute tõstmise nimel.

Casey Johnson ja Tila Tequila 2009. aastal. FOTO: Scanpix / MAVRIXONLINE.COM

Mis Tila Tequilaga juhtus?

Viimati nähti Tilat teleekraanidel 2015. aastal, mil ta osales briti tõsielusaates «Celebrity Big Brother». Pärast seda on naise fännid juurelnud selle üle, mis temaga juhtus.

2016. aastal avaldas Tila Tequila avalikult toetust Donald Trumpile. Hiljem, samal aastal postitas ta sotsiaalmeediasse pildi, millel tähistab natside tervitusega Trumpi võitu. Pärast seda tema Twitteri konto kustutati.

Samuti väitis ta 2016. aastal sotsiaalmeedias, et usub lameda Maa teooriasse. Ta põhjendas sotsiaalmeedias ka, miks ta seda usub ja kutsus inimesi üles tema arvamust muutma.

Pärast seda, kui tema Twitteri konto sulgeti, avastas ta 2017. aastal Youtube'i konto. Sinna laadis ta üles videosid, mis käsitlesid vastuolulisi teemasid. Näiteks väitis ta mõnes oma videos, et kuulsusi ohverdatakse ja et 2012. aastal võttis tema keha üle võimust Saatan.

Tila Tequila 2010. aastal. FOTO: Scanpix / Steve Buckley/BuzzFoto.com

Millega ta nüüd tegeleb?

2018. aastal liitus ta taas Instagramiga, sel korral uue nimega Tornado Thien. Kuulus lauljatar teatas siis ka, et on saanud sõnumeid Jumalalt. Praegu töötabki ta väidetavalt gospelplaadi kallal, kirjutab legit.ng.

2018. aastal teatas naine, et on abiellunud. Ta ei avaldanud toona oma abikaasa isikut.

Lisaks teatas naine samal aastal, et on lapseootel. Tila perre sündis 2018. aasta augustis tütar Annabelle. Tilal on eelmisest kooselust muusiku Thomas Paxton Whitakeriga 4-aastane tütar Isabella Monroe Nguyen.