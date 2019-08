Rammsteini liikmed protestisid Venemaa LGBTQ seaduste vastu tulikuuma suudlusega

Moskvas Lušniki staadionil toimunud kontserdi ajal, mis on osa Rammsteini omanimelise albumi kontserttuurist, suudlesid kitarristid Paul Landers ja Richard Kruspe oma 2019. aasta laulu «Ausländer» ettekande ajal, kirjutab Rolling Stone .

Seaduse võttis 2013. aastal vastu Vladimir Putin ning selle kohaselt on avalikus ruumis keelatud igasugused homoseksuaalsed väljendused. Elton John kirjutas Putinile sel aastal avaliku kirja pärast seda, kui nende seaduste tõttu toimetati laulja biograafilist muusikali «Rocketman». Tegu on esimese Hollywoodi suurfilmiga, kus on kahe mehe vaheline seksstseen.