Vene homofoobide tapanimekiri võis viia LGBTQ aktivisti surmani

Vene kunstnik Vlad Jašin jagas sotsiaalmeedias teadet selle kohta, et Venemaa homofoobne organisatsioon «Saw» («Saag»), mis on nime saanud USA samanimelise filmi järgi, avaldas nimekirja umbes tosinkonna nimega LGBTQ kogukonda ja selle toetajate ringi kuuluvatest inimestest.

Praegu pole teada, kas 41-aastase Jelena Grigorjeva surma taga on tema aktivism, kuid tema sõprade ja pere arvates on see tõenäoline. Jelena sai mitmeid tapmisähvardusi, mis aastatega aina hullemaks muutusid. Ähvardustega pöörduti isegi politsei poole, kes asja uurima ei hakanud.