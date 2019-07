Telenägu Madli Vilsar: enda kritiseerimisega ja alavääristamisega kaotad vaid sina, mitte keegi teine

View this post on Instagram

Mida tähendab teie jaoks enesekindlus?! Mul on tunne, et kõik mõistavad seda erinevalt. Sest ma mäletan neid aegu, kus ma panin enda kindlustunde ainult riidesuurusesse või kaalunumbrisse. Ma polnud kuidagi enesekindel oma kehas. Ma ei tea kuidas on teiega, aga vahest on tunne, et inimesed näevadki vaid sinu juures seda? Eriti noorena, kui asi puudutas vastasugu poolt. Aastaid tahtsin ka mina olla pisike ja kõhnake nunnu. Ilmselgelt seda ju ei juhtu. Ma olen ikka 181 pikk edasi. (Tõmban koivad kronksu, et pildile mahtuda.,sest juppi maha ju ei sae.) Aga see tunne ei lahkunud, isegi peaga mõeldes. See tunne, et sellepärast milline mo keha on, ei ole ma kunagi piisav. See meeleolu käis minuga koguaeg kaasas. Nii kurb on tagasi mõelda kui palju võimalusi ja ägedaid olukordi ma lasin mööda seetõttu, et ma ise ei tundnud ennast piisavana. Kuigi tegelikult oli kõik supper. Ma lihtsalt olin ise ümbritsetud inimestest ja enda meeleseisundist, mis ei lasknud muud näha. Sellepärast ma seda kõike siin Instagramis jagan, et ma loodan, et kasvõi üks noor hing loeb seda ja mõistab, et enda kritiseerimisega ja alavääristamisega kaotad vaid sina, mitte keegi teine. Kui hoiad enda elus neid kes sind alavääristavad või panevad tundma vähemana kui oled, siis mõtle hoolega enne, kui ennast seod. Hakka elama ja nautima praegu. Kohe! Sest pärast võib juba liiga hilja olla. Ükskõik mida keegi teine arvab. Kui sind pannakse tundma, et sinu keha pole piisav siis tea, et hoopis see inimene ei vääri sind tema ellu! Ükshetk tuleb aeg kus näed, et on olemas palju neid, kes väärtustavad ja hindavad sind täpselt nii erilisena nagu sina oled! Usu mind, nii on! Kelle jaoks imal jutt, kelle jaoks väärt õppetund. Ma tean, et on inimesi kes loevad selle lõpuni ja naeravad pihku “issand kui leim jutt” Nendele soovin ma vaid seda, et te ei peaks kunagi elus neid emotsioone kogema. Ausalt! Teistele, aga ilusat nädalavahetust ja meeletuid seiklusi ja nautige ilusat ilma ❤️ #endofrant #sorrygrammarnazi #paneisekomad #plussizemodel #curvyblogger #celebratemysize #confidentcurves #effyourbeautystandards #pickmebma #plussizefashion