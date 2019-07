Pildid: poliitik Jaak Madison on Tinderis... aga kõik pole nii, nagu pealtnäha paistab

Kuigi kohtinguäpist Tinder võib leida küll Madisoni piltidega konto, kus klapib nii mehe vanus kui ka amet, tundub siiski tegu olevat libakontoga. Seda ainuüksi juba seetõttu, et noormehe nimeks on Tinderis pandud Jacob.

Elu24 võttis ühendust ka poliitikuga ja uuris, kas tema on kontost teadlik või on tegu kellegi sigadusega? «See kohe kindlast minu konto pole. Ma arvan, et keegi on sigatsenud ja minu Instagramist pildi võtnud,» sõnab poliitik.