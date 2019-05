Jaak Madisoni noor kallim Merit Männiste rääkis muusikast ja suhtest suure poliitikuga

Pärast EKRE valitsusse saamist on Eesti poliitikamaastikul justkui sõda lahti läinud. Kaaspoliitikud ja meedia elavad EKRE-l seljas, kritiseerides igat nende sammu. Tihti ei mõelda, et kriitikanoolte taga peituvad lihtsat inimesed, kes püüavad sarnaselt kõikide teistega hästi elada.

Ühed nendest on kaks armunut, Jaak Madison ja Merit Männiste. Merit on Tallinnast pärit noor laulja, kes on terve elu muusikaga tegelenud.

Riigikogu liige Jaak Madison ja Merit Männiste FOTO: Madis Sinivee

«Juba väiksena teadsin, et muusika ongi just see, millega tegeleda soovin ja nõnda just läinud ongi. Muusikaliselt püüan olla mitmekülgne ning katsetada erinevaid muusikastiile,» kirjeldas ennast Merit.

Muusad on tihti need, kes muusikutele inspiratsiooni annavad. Merit saab inspiratsiooni aga elust enesest.

«Kui mul tuhin peale tuleb, istun kohe klaveri taha. Nii on mõni lugu valminud lausa poole tunniga. Hiljem laulu produtseerimine ja salvestamine stuudios võtab aega sageli märksa enam,» ütles ta.

Merit tunnistas, et ta laulutekste ise väga ei kirjuta, kuid tal on õnnestunud koostööd teha näiteks Stina Märtsoni, Anneliis Kõivu ja Riine Pajusaarega. Lisaks on sõnade kirjutamisega aidanud ka isa Kaupo.

Merit Männiste FOTO: Erakogu

Kui Merit üles kasvas, siis tal muusikalisi eeskujusid ei olnud. «Ma arvan, et kõige suurem mõjutaja on olnud minu perekond. Just vanemad olid need, kes tundsid ära, et just muusika on see, mis mind köidab. Tänu neile astusin ma Tallinna Muusikakeskkooli ja olen nüüdseks lõpetanud ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureusekraadiga,» ütles ta.

Merit lisas: «Mul on hea meel, et olen saanud osaleda erinevates muusikaprojektides, mis on mu elu väga põnevaks muutnud. Loomulikult hoian kursis end muusikasündmustega ja jälgin muusikute tegemisi. Artistina püüan siiski endaks jääda ja mitte kedagi teist kopeerida. Minu üheks suureks lemmikuks on näiteks alati olnud Queen.»

Merit Männiste FOTO: Erakogu

Kohalikest muusikutest köidab Meritit kõige enam Karl-Erik Taukar.

«Võin öelda, et inimesena on ta väga sümpaatne ja intelligentne. Ma püüan silma peal hoida kogu Eesti muusikamaastikul toimuvaga. Eestikeelne muusika on minu jaoks olnud väga olulisel kohal,» selgitas ta.

Jaak Madison ja Merit Männiste kohtusid Vabaduse väljakul toimunud Tõrvikurongkäigu järgsel kontserdil, kuhu naine oli esinema palutud.

«Meie omavahel poliitikast praktiliselt ei räägigi. Jaak on palju lugenud, laia silmaringiga kultuurihuviline vestluskaaslane. Ilmas on palju muidki huvitavaid teemasid peale poliitika. Mina olen siiski muusik, kuid püüan end loomulikult Eestis ja mujal maailmas toimuvaga kursis hoida,» selgitas Merit nende kodust elukorraldust.

Merit Männiste FOTO: Erakogu

Mida arvab Merit meedia pidevast turmtulest EKRE aadressil?

«Konstruktiivne kriitika kellegi aadressil peaks olema normaalne ja igati õigustatud. Aga nagu küsimusestki selgub, on antud juhul tegemist turmtulega liberaalse meedia poolt, et luua sildistades rahvuslikust erakonnast võimalikult ebameeldiv kuvand,» arvas ta.

Merit ütles ka, et ei ole kirglikult poliitikast kunagi huvitatud olnud, aga seoses Jaagu tegevusega on viimasel ajal ehk tõesti mõnevõrra rohkem püüdnud ühiskonnas toimuvaga kursis olla. Ja valimas käib ta ka.

Vaatamata sellele, et peavoolumeedia on EKREt agaralt rünnanud, ei ole Merit meedia tarbimist lõpetanud. Ühiskonnas toimuvaga kursis olemiseks tarbib ta nii peavoolu- kui ka alternatiivsemat meediat. «Nii ei jää informatsioon kallutatuks ja ühekülgseks ja on võimalik erinevaid allikaid võrreldes protsesse paremini hinnata,» ütles ta.

Merit Männiste FOTO: Erakogu

Eesti on Meriti jaoks kaunis ja turvaline paik, see on tema kodu, kus on ikka hea olla. Küll aga ta soovib, et tigedust võiks vähem olla.