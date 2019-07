Üliharuldased kaadrid: Amazonase džunglis märgati väljasuremisohus hõimu põliselanikku

Üliharuldastel kaadritel on näha, kuidas Awá hõimu liige tegeleb oma matšeetega, avastab, et teda jälgitakse ning haarab enne põgenemist kaasa puu najal olnud odad.

Maranhão piirkonnas elav Flay, kes kuulub ise naaberhõimu Guajajara, ja haruldast põliselanikku märkas, loodab video avalikustamisega tuua tähelepanu ohustatud Brasiilia metsadele ja elanikele. Meediale antud intervjuus kinnitas Flay, et Awa hõimul puudub igasugune kontakt ühiskonnaga. «Me oleme alati teadnud, et nad on seal, keset suurt metsa, kuid meil ei ole nendega kunagi kontakti olnud,» kirjeldab Flay maailmast eraldatud naaberhõimu.

«Oleme proovinud nende eluala kaitsta, sest oleme isolatsioonis elavate hõimude pärast mures. Kui meie esivanemad meile nendest rääkisid, siis nad rõhutasid, et neid inimesi on vaja kaitsta, nad vajavad metsa ning ka meie vajame metsa,» tõdes Flay. Ta rõhutas, et Amazonase hävitamine on tõsine reaalsus, mille tagajärjed on üüratud.