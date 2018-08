Pildid ja video: drooni abil leiti Amazonasest senitundmatu hõim, kellel ei ole 21. sajandiga kokkupuudet

Hõim leiti drooniuuringu käigus Brasiilia Vale do Javari piirkonnas, mis on Peruu piiri ääres, teatab news.com.au.

Droonivideo kaader Amazonase džunglis elava senitundmatu hõimu elukohast. Pildil on pikkmaja, mis portugali keeles on maloca

Hoone juures on põld, kus need inimesed tõenäoliselt maniokki kasvatavad. Maniokk on mugulvili, mida on kahte sorti, mõru ja magus. Mugulates leidub ohtlikku sinihapet, mille tõttu saab maniokki kasutada ainult töödelduna. Maniokimugulatest saab valmistada jahu ja teratärklist ehk tapiokki.