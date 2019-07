Piltuudis: välismaalane püüab Tinderis naisi kuulsa eestlasega

Märtsis kirjutas Elu24 põhjalikult sellest, mida naised meestelt Tinderis ootavad. Küsisime ka, milline peaks meeste profiilipilt olema, et see huvi pakuks. Naiste vastustest võis välja lugeda neli olulist punkti: mees peab profiilipildil iseennast kujutama võimalikult naturaalses ja nähtavas olekus, stiil on tähtsam kui ilu, profiilipilt võiks peegeldada inimese hobisid ja tegevusi ning pilt võiks olla aus.