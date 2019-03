Naised räägivad, mida Eesti mehed Tinderis valesti teevad

Romantika ja suhted on isiklik teema ning selle tõttu soovivad mõned nõu andvad naised jääda anonüümseks. Üheks põhjuseks on ka see, et nad juba on suhtes, kuid oskavad hõivatud suhtestaatuse tõttu ikkagi nõu anda, mida mehed Tinderis valesti teevad.

Kõikidelt naistelt sai küsitud viis küsimust. Siin on nende vastused.

Nii et, mehed, pange tähele!

Lemmiku pilt Tinderis on ka hea, aga siiski koos peremehega. FOTO: Mindaugas Kulbis / AP

22-aastane naine

Milline peaks meeste profiilipilt olema, et see huvi pakuks?

Et huvi tekiks, võiks profiilipildil mees kujutada iseennast võimalikult naturaalses ja nähtavas olekus. Sel juhul tuleb swipe right kõigi nende neiude poolt, kellele tema välimus ja olek tegelikult ka meeldivad. Paha ei tee ka pildi hea kvaliteet. Kindlasti ei soovita panna mõnd iidset pilti, kus mees on praegusest 10 kilo kergem ja 10 aastat noorem.

Mis sõnum või lause või tsitaat peaks profiilil esikohal olema?

Seal võib olla midagi informatiivset mehe kohta. Midagi, mis on tema elus olulisel kohal, näiteks mõni hobi, tema eriala, õppeasutus, kus õpib, töökoht vms.

Mis profiilis kindlasti peab kirjas olema?

Võib ka täiesti tühjaks jätta. Aga, kui olla nalja tegemisega sina peal, siis miks mitte midagi naljakat.

Mida seal kohe kindlasti ei tohiks olla?

Ei tohiks olla midagi, millest hõngub meeleheidet või robustsust. Igast tobedusi annab välja mõelda, mis pigem eemale peletavad.

Mis on sinu arvates suurim viga, mida mehed Tinderit või teisi tutvumisportaale kasutades teevad?

Ehk see, kui mees on liialt pealetükkiv.. või vastupidi, kui ta kardab liialt ning hoiab end tagasi. Minu soovitus: käituge otsekoheselt ja ausalt ning ühendage see viisakusega, et leida see õige tasakaal.

Helen Kõpp tahab kohe teada, kui mehed on vaid üheöösuhte peale väljas. FOTO: Erakogu

Helen Kõpp

Huvipakkuv profiilipilt on mees oma hobidega. Loomad köidavad tähelepanu, sest võib aimu anda, et mees on ise heatahtlik, mis on oluline omadus.

Esikohal peaks olema mehel selline lause, mis just teda iseloomustab. Kui tahab üheöösuhteid, oleks tore, kui see tal seal oleks, et vältida asjatut suhtlust.

Kõige parem ongi tema enda iseloomustus. Sellist asja, mis profiilis kirjas peaks olema või mitte olema, pole. Muidugi «eluülikool» on see, mis pälvib minu poolt kindla ei, eriti kui see on kirjavigaselt.

Suurim viga meeste poolt on Tinderit kasutada nagu Facebooki ja elada seal. Minu jaoks on Tinder ajutine lahendus, mitte sait, millest mul oleks sõltuvus. Koht, kus aeg-ajalt tutvusi luua, mitte sõltuvusest ekraani nühkida igal vabal ajahetkel.

Sama soovitan ka meestele: tee kindlaks, milleks sul see sait on ning pidev lõppematu igavuse peletamine on vale vastus.

Kristina Herodes. FOTO: Marko Külaots

Arteri ajakirjanik Kristina Herodes