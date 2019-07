Kadunud purjetaja jälgedes: USA seikleja kirjeldab ohtlikku seika Kariibi piirkonnas, kus eestlane kaduma läks

40-aastane Rakvere mees Andreas Sipsakas lahkus 6. juunil Jamaicalt Negrili sadamast ning kadus. Ühendus Seven Seas Cruising andis teada, et 11. juunil saadeti tema aluselt Salacia välja kaks automaatset mereõnnetuse asukoha määramise teavitust, kirjutas Postimehe majandusportaal.

Sipsakas rändas purjejahiga Kariibidel aasta algusest saati ning hoidis tuttavaid teekonnaga Facebooki vahendusel kursis. Pikemalt loe rakverlase rännakute kohta SIIT! Varasemast Sipsakal märkimisväärset purjetamiskogemust polnud.

2014. aastal suurema osa oma maisest varast maha müünud ning täiskohaga ränduriteks hakanud pensioniealised ameeriklased Maris ja Linda Eshleman teavad rääkida, et piirkond, kus Sipsakas kaduma läks, pole nii ohutu, kui ühendus Seven Seas Cruising väidab.

Elu24 sai abielupaariga ühendust, kui nad olid parasjagu randunud Kesk-Ameerikas Guatemalas. Viimased kaks aastat on nad seilanud Kariibidel. Järgmiseks võetakse siht Panama poole, nagu oli plaaninud ka Sipsakas.

Maris Eshleman, endine sõjaväelane, meenutas kahe aasta tagust lugu, kui nende sõbrad sattusid samal marsruudil liikudes madalikule ja jäid kadunuks. «Meie sõbrad reisisid Jamaicalt Port Antoniost Providencia saarele, ilmselt suuresti sama teed pidi nagu Sipsakas.»

Kuhu kadus Andreas Sipsakas? FOTO: Postimees

Eshleman meenutas, et ilm oli siis Kariibidele tüüpiline, aga tuul oli üsna kõva. «Nad kasutasid mereilmateate süsteemi, mis ei võtnud marsruudi geograafiat tingimata arvesse. Enne kui nad lahkusid, küsisin, kas neil on sellest piirkonnast paberkaart, mille nad on üle vaadanud. Neil ei olnud ja ma hoiatasin, et nad oleksid madalike osas ettevaatlikud,» rääkis purjetaja.

Sõbrad ei võtnud aga Eshlemani hoiatussõnu kuulda ning jäid madalikule kinni. Õnneks võtsid möödunud Jamaica kalamehed nad kaubalaeva peale ning viisid nad Colombiasse Cartagenasse, kust nad edasi juba Ühendriikidesse pääsesid.

Merehädaliste paat sai aga madalikult minema ning leiti kuu aega hiljem Mehhikost Cozumeli saare rannalt. Kuigi purjeka kiil oli tõsiselt kahjustada saanud, oleks Eshlemani hinnangul võinud paadiga tegelikult edasi seilata.

Eshleman usub, et kuigi Sipsaka aluselt tulnud mereõnnetuse asukoha määramise teavitusi ei saadetud madalikult, ei saa välistada, et purjekas oli juba enne kahjustada saanud. «On võimalik, et ta sõitis millelegi otsa, aga kahjustusi polnud kohe märgata,» ütles eakas rännumees.

Kui seni on väidetud, et ilm oli Sipsaka kadumise piirkonnas rahulik, siis Eshleman seda uskuda ei taha. «Me oleme seilanud Lääne-Kariibidel nii enne kui pärast Sipsaka kadumist ning ilm on olnud kõike muud kui rahulik. Päev pärast Sipsaka kadumist käis meie juurest läbi tormifront, mis võis enne seda temani jõuda ja alust mõjutada.»