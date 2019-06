Soome leht pakub selgituse, miks Pirita pornokunnid oma äriga just Eestisse kolisid

Populaarne Soome tabloidleht Iltalehti avaldas laupäeval põhjaliku loo Pirital asuvast Rasputini peohäärberist, kus elab alaliselt ca 30 modelli, kelle tegemisi ööpäevaringselt veebis üle kantakse. Uudise sisu kattub suuresti Elu24 kajastusega, mida saate lugeda SIIT.

Soomlaste sõnul võib Eestist saada õige pea porno-Hollywood, kuna Rasputini häärberi omanikel on plaan Tallinna lähedale rajada pornokeskus, milles oleks 200 kaamerat, mis otsepilti näitavad, modelle tervelt 100 ja live-show ruume 35.

Rajatise juurde, mis peaks valmis saama detsembriks, tuleb ka professionaalne pornostuudio ja täiskasvanute spaa, kus riided on keelatud. Võib loota, et tänu sellele hakkab Tallinnas jälle rohkem Soome spaaturiste käima, pakub Iltalehti. Soomlaste väitel on tegemist ilmselt maailma suurima veebiporno kompleksiga.

Pirita patuhäärberi tüdrukud peesitamas. FOTO: Kuvatõmmis Twitterist

Miks just Tallinnas?

Iltalehti pakub ka võimaliku vastuse küsimusele, miks pornotööstus just Tallinnas käima on tõmmatud. Väljaande sõnul on Tallinn eelisseisus naaberriikide pealinnade Moskva ja Helsingi ees, kuna on endiselt «suhteliselt odav linn», näiteks alkoholi, tööjõu ja transpordikulude osas.

Kuna Rasputini häärberi meeskonnas on venelasi, on nende jaoks ilmselt mugav, et Tallinnas saab töökeelena ka vene keelt kasutada. Kuigi Eesti on Venemaale mugavalt lähedal, kuulub see siiski Euroopa Liitu – see annab ärile teatava usutavuse, kirjutab Iltalehti. Samuti on Euroopa Liidus lihtsam rahaasju korraldada.

Usaldusväärsus on soomlaste väitel tähtis, kuna Rasputini häärberi edu sõltub klientidest, kes teenuse eest maksavad. Samuti kogutakse häärberi teise faasi ehk nn pornokeskuse jaoks klientidelt toetusi ning ka see eeldab inimestelt usku, et pornokunnid kogutud rahaga lihtsalt minema ei jookseks.

Pirita patuhäärberi tüdrukud sotsiaalmeedias. FOTO: Kuvatõmmised Instagrami story’dest