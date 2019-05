Tallinnas Pirital tegutseb «seksihäärber», kuhu on viimase aasta jooksul lennutatud kohale lugematul hulgal erootikamodelle ja veebiporno staare, enamik neist Suurbritanniast. Kuid see on köömes selle kõrval, mida lõbusa maja peremehed Tallinna lähedale rajada plaanivad.