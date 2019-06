Kas sina laseksid oma emal endast nii paljaid pilte teha nagu see instabeib?

«Kas te olete kunagi mõtisklenud, kes kõik mu Instagrami pildid teinud on? Noh, kui te peate teadma, siis... selle tegi mu ema. Aitäh, emps!» kirjutas instastaar pildi juurde.

Fotol kannab kaunitar nn alastibikiine, mis peaksid naistele pakkuma ligilähedaseima kogemuse paljalt päevitamisele, sealjuures siiski strateegilised piirkonnad ära kattes. Loe paljastava rannapesu kohta artiklist «Uus rannamood: need bikiinid on nii napid, et sama hästi võiks juba paljalt ujuda».