Uus rannamood: need bikiinid on nii napid, et sama hästi võiks juba paljalt ujuda

Nagu viimasel ajal näha, muutub rannapesu aina pisemaks ja paljastavamaks. Lühemal vaatlusel võib arvata, et süüdi on Instagrami modellid, kellele rõivabrändid riided tasuta kätte jagavad ja kes need pikemalt mõtlemata selga ajavad.

Seaduspära on aga lihtne: mida vähem keha katab, seda parem on. Kuhu me niimoodi lõpuks välja jõuame, seda ei oska ilmselt keegi öelda.

Niisiis on Oh Polly toonud lettidele erakordselt paljastavad rannarõivad, mida kutsutakse alasti ujumise bikiinideks (inglise keeles «skinny dipping»). Nimi viitab sellele, et need bikiinid on lähim variant täiesti alasti olemisele, ilma et, noh, täiesti alasti oleksid.

Miks on vaja bikiine, mis asendavad alastiolemise kogemust, kui praktiliselt igas suvituspaigas on olemas ka nudistide rannad, kus saab päriselt paljas olla, on muidugi omaette küsimus.

Bikiinid maksavad kokku 40 naela ehk umbes 46 eurot. Eestisse saatmise eest tuleb juurde maksta 8 eurot.

Kodulehel on kirjas, et napp rannapesu on disainitud selleks, et vabaneda tüütutest päevitusrantidest. Väidetavalt «teevad need bikiinid kõige rohkem, ent on kõige vähem». Sellega ilmselt antakse mõista, et bikiinid on parimad, mis pakkumisel, ent ei kata midagi üleliigset.

«Tahad pisut riskida?» kõlab rannapesu reklaamlause. Samuti hoiatatakse, et nõrga südamega inimestele need bikiinid mõeldud pole. Ootame juba kerge kartusega uudiseid, et mõni vanatädi või -papi on Pirita rannas südamerabanduse saanud, kuna vastu lipsas alastibikiinides naisterahvas.

Niisiis tasub ka bikiinide kandmisel olla ettevaatlik!

Kas uus rannamood ka «tavainimeste» seas liikvele läheb, on pigem kahtlane. Selge on aga see, et Instagrami avarustes näeme praegu ja ilmselt ka tulevikus veel paljusid, kes mõnes eksootilises paigas on alastibikiinid selja tõmmanud.