Harry ja Meghan palkasid lapsehoidja, kelle töölepingus on üks karm punkt

Kirjaniku ja õukonnaeksperdi Katie Nicholli sõnul on lapsehoidja töölepingus punkt, mis nõuab temalt vaikimist kõigest, mida ta Frogmore Cottage seinte vahel ja aias näeb-kuuleb-kogeb, teatab metro.co.uk. «Lapsehoidja pidi läbima katsed. Samuti uuriti väga põhjalikult ta oskusi ja töökogemust ning ka seda, kas ta oskab ja suudab suu kinni hoida. Tundub, et astronaudiks on lihtsam kandideerida kui Sussexi-beebi lapsehoidjaks,» selgitas Nicholl. «Lapsehoidja pidi läbima katsed. Samuti uuriti väga põhjalikult ta oskusi ja töökogemust ning ka seda, kas ta oskab ja suudab suu kinni hoida. Tundub, et astronaudiks on lihtsam kandideerida kui Sussexi-beebi lapsehoidjaks,» selgitas Nicholl.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghani poeg FOTO: SIPA/Scanpix

Nicholli andmetel töötab lapsehoidja päevasel ajal, et vanemad saaksid omi asju teha. Õhtul ja öösel hoolitsevad lapse eest vanemad ise. Lapsehoidja nime ei ole avalikustatud, kuid väidetavalt on ta lõpetanud briti kuulsa lapsehoidjate kooli Norland College'i.

«Meghan imetab last iga paari tunni järel, tehes seda ka öösel. Tundub, et Archie on hea isuga poiss,» sõnas õukonnaasjatundja.

Nicholli andmetel naudib Meghan emadust ega ole kiirustanud rasedusega lisandunud kehakaalu vähendama.

«Meghan ei ole kutsunud eratreenerit ega ole käinud Windsori lossi ega mõne spordiklubi jõusaalis. Tundub, et ta võtab aega lapsega koos olemiseks ega ole end veel karmi treeninguga piinanud,» jätkas ekspert.

Meghani ja Harry poeg sündis 6. mail, nad esitlesid teda 8. mail. Hertsoginna Meghan on seni olnud lapsehoolduspuhkusel, mille ta katkestas 8. juunil, et osaleda kuninganna Elizabeth II sünnipäevasündmusel. Ta kandis seal oma sõbranna Clare Waight Kelleri disainitud tumesinist rangelõikelist kleiti ja sama värvi väikest kübarat.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan 8. juunil Londonis Trooping the Colour sündmusel FOTO: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment/Scanpix

Suurbritannias tähistatakse isadepäeva juuni kolmandal pühapäeval, mis on sel aastal 16. juunil. See on prints Harry esimene isadepäev.