Pirita pornohäärberi peremehed saatsid eestlased meediakära peale pikalt

Kuigi asjaosalised pole kunagi varjanud, et Rasputini häärber asub just Eestis, blokeeriti pärast laialdast meediakajastust eestlaste ligipääs saidile.

Veebilehe haldaja selgitas Elu24-le, et ligipääs lehele blokeeriti turvakaalutlustel. «Eestlased on vägagi teretulnud meie saiti külastama. Aeg-ajalt blokeerime teatud piirkondade jaoks ajutiselt ligipääsu meie põhisaidile,» selgitas haldaja, kelle sõnul saavad eestlased vajadusel lehele ligi VPNi abil.

VPN on lühend ingliskeelsest mõistest Virtual Private Network ja emakeelde tõlgituna tähendab virtuaalset privaatvõrku, vahendab digi.geenius.ee . Kuna internet on avalik koht ja sinna jäävad meie käimistest tavaliselt jäljed maha, saab VPNi kasutada enda asukoha peitmiseks ning turvaliseks liiklemiseks ja andmevahetuseks.

Haldaja kommentaarist jääb mulje, nagu oleks saidi blokeerimine vajalik, et tagada Pirita peohäärberi elanike turvalisus. Kuna maja asukoht on laialdaselt teada, võivad asjaosalised karta, et mõni veebitüdrukutega liiga lähedaseks saanud fänn tuleb Varsaallika tänavale kohale.

Muust maailmast on teada juhtumeid, kus veebipornot teinud tüdrukuid on jälitatud, vahendab The Daily Dot. Kuigi võiks arvata, et veebiporno on võrdlemisi turvaline, kuna seda saab teha nelja seina vahelt klientidega reaalselt kokku puutumata, muutub asi ohtlikumaks, kui veebitüdrukute identiteet ja asukoht saab avalikuks.