Artistid nõuavad kõrrevaba Eestit: mida arvavad üleskutsest peokorraldajad?

Kõrrevaba Eesti väljakutset alustasid Võsu räpipunt 5miinust, lauljatar Laura Põldvere ja räppar Genka, kes lisasid mai alguses rider'isse punkti, et nende kontsertidel jooke plastkõrtega serveerida ei tohi.

Kuu jooksul on loodushoidliku otsuse vastu võtnud veel ansambel Shanon, Liis Lemsalu, NOËP ning räpparid Reket, Pluuto, villemdrillem ja Uku Arop ehk Suur Papa. Üleskutsega on liituma kutsutud ka Terminaatorit, Karl-Erik Taukarit, Smilersit jpt.

Ainuüksi Tallinnas kasutatakse igal reedel umbes 30 000 kõrt, teatab Kõrrevaba Facebooki leht, ning maailma randades arvatakse olevat kokku 8,3 miljardit kõrt.

Mida tähendab üleskutse aga kontserdikorraldajatele, kes peavad artisti nõudmise tõttu üheks õhtuks kõrred lettidelt ära korjama? On siis üldse mõtet klubidesse plastkõrsi tellida, kui neid poolte kohalike muusikute kontsertidel kasutada ei lasta?

Klubi Sunset

Pärnu ööklubi Sunset toetab artistide algatust täielikult, kuna see aitab juhtida tähelepanu ühele suuremale keskkonnaprobleemile. «Oleme selle üle väga rõõmsad, sest liitusime algatusega täielikult käesolevast hooajast,» ütles legendaarse rannaklubi esindaja Urmas Kolsar.

Kolsari sõnul näitas juba esimene katsetus, et publik mõtleb keskkonnasäästlikult. «Probleeme ei esinenud ning vaid väga üksikud inimesed küsisid baarmenitelt joogikõrt,» ütles ta.

Siiski ei saa kõrsi lõplikult nurka visata, kuna mõne klassikalise kokteili olemus nõuab kõrre kasutamist. «Selleks on meil biolagunevad kõrred, aga õnneks pole need kokteilid enimjoodavate seas,» täpsustas Kolsar, kelle sõnul pole artistide soovide täitmises üldiselt siiski midagi keerulist.

Ööklubi Sunset on otsustanud plastkõrtest täielikult loobuda. Pilt on illustreeriv. FOTO: Natasha Pastakeda

Kalju-lava

Padisel asuv vabaõhulava toetab samuti muusikute algatust. «See on väga äge, et artistid oma seisukohti avalikustavad ja julgevad sõna võtta. Toetame täielikult seda, et joogiga kõrt niisama kaasa ei ole vaja toppida,» ütles Kalju-lava juht Kristina Kuningas.

Kuningas tõdes, et eelmisest suvest on veel kõrsi alles ning neid ära viskama ei hakata. Siiski ei panda kellegi joogi sisse kõrt, kui nad ise selleks soovi ei avalda. «Kõrt küsivad oma joogi sisse üksikud, kellest paljud on lapsevanemad, kes ei taha, et lapsed endale kleepuvat vedelikku peale ajaksid,» selgitas Kuningas.

Ka Kalju-lava juhi sõnul pole artistide nõudmise täitmises midagi keerulist, kuna ka eelmistel suvedel on kulunud hooaja peale kokku ainult 20 kuni 50 kõrt. «Tarbijad on üha teadlikumad ja ühiskond tervikuna liigub prügivabama keskkonna suunas,» usub Kuningas.

Tallinna kultuurikatel

Kuigi kultuurikatel ise baariteenust ei paku, teab müügijuht Kristiina Kütt rääkida, et paljud, kes nende juures sündmusi korraldavad, juba kasutavad korduvkasutatavaid joogitopse või looduslikust materjalist joogikõrsi.

«Korduvkasutatavad joogitopsid on näiteks kasutusel 30+ klubisündmustel ning GRIND klubisündmuste sarja korraldajad on juba 9 kuud kasutanud looduslikust materjalist joogikõrsi,» ütles Kütt, kelle sõnul liigub trend kindlasti selles suunas, et plastkõrred kaovad. «Soovitame ka seda oma sündmuste korraldajatele,» lisas müügijuht.

Kultuurikatel soovitab kontserdikorraldajatel kasutada korduvkasutatavaid joogitopse ja biolagunevaid kõrsi. Pilt on illustreeriv. FOTO: Rauno Liivand

30+ peosari

30+ peosarja korraldaja ja Carmen Cateringi omanik Argo Koppa plaanib toitlustus- ja baariteenust pakkudes kõrtega lõpu teha.

«Me Carmenis mõtleme väga plastist loobumisele ja korduvkasutuses olevate nõude peale. Meil on plaanis hakata pakkuma pandipõhist topsisüsteemi suurtele üritustele ja oleme tellimas 50 000 erinevat topsi,» rääkis Koppa loodushoidlikest kavatsusest.

Koppa sõnul on probleem siiani vaid selles, et veel pole leitud äriloogikat, mis pandipõhise topsisüsteemiga kaasnevad kulud kataks.