Eesti muusikute seas leviv joogikõrte vastane üleskutse hirmutab lihasehaigeid

Lehtmetsa sõnul on kõrred vajalikud, kuna kui abiline proovib lihasehaiget topsist joota, võib jook kergesti peale minna või haige isegi lämbuda. «Nagu ikka, inimesed võivad unustada ja ei sooviks, et õhtu kõrre maha ununemise tõttu kuival olles mööda tuleb saata,» põhjendas seltsi esimees, miks pole alati ka tolku soovitusest kõrt kaasas kanda.

Keskkonnasõbralikumad biolagunevad kõrred ei sobi üle 40-kraadiste vedelike tarbimiseks, kuid näiteks kohvi serveerimise temperatuur on tavaliselt umbes 70 kraadi. Biolagunevatest paberkõrtest on lihtne ka läbi hammustada, kirjutab rohelise elustiili portaal Bioneer .

Närvi-lihasehaigused tekivad, kui tahtele alluvad lihased kehas või neid kontrollivad närvid on kahjustatud ega tööta seetõttu korralikult. Häireid võib esineda mistahes lihastes, kõige sagedamini on kahjustatud käe- ja jalalihaste talitlus. Nõrgeneda võivad ka silma-, kõne-, närimis- ja haiguse hilises staadiumis ka hingamislihased.

Eesti Lihasehaigete Selts on ühendus, mille eesmärk on parandada lihasehaigusega inimeste elukvaliteeti, on kirjas ELSi kodulehel .

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialisti Kadri Kauksi sõnul on liikumise eesmärk vabaneda ühekordsetest plastkõrtest, mida siiamaani üritustel, klubides ja toitlustuskohtades massiliselt kasutatakse – kõiksugu alternatiivid on aga teretulnud.

Liikumise vedajad on kursis, et painduvad plastkõrred on lihasehaigetele praegu parim lahendus ning plaanivad sellega ka muusikute rider'ites arvestada. «Sel nädalal kohtume ELSiga, et mõelda koos, milline lahendus on parim, et üldine plastkõrtest loobumine nende võimalusi vaba aega veeta ei kahandaks,» lubas Kauksi.​