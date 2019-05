Pildid: Meghan Markle käis kohvikus lõunatamas... aga kõik pole nii, nagu pealtnäha paistab

Brünett kaunitar on juba tituleeritud ka «Austraalia Meghan Markle'iks» ning sõnab, et tänavatel kõnetavad teda tihti võhivõõrad, sest näeb Sussexi hertsoginnaga lihtsalt nii sarnane välja.

Melbourne'ist pärit Bianca sõnab, et pere ja sõbrad märkasid kahe naise sarnasust juba mõned aastad tagasi, mil Markle mängis sarjas. «Pintsaklipslased».

Vaadates pilte pole ka ime, et Biancat hertsoginnaga võrreldakse: ka temal on tumedad juuksed, kastanpruunid silmad ja särav naeratus.

