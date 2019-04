Kes on pildil? Meghan Markle'il on üle maailma terve hulk teisikuid

Danielle Bazergy

Trennitüdruk Danielle kohtus prints Harry ja Meghaniga 2018. aasta sügisel, kui kuninglik paar Austraalias käis. Kohtumine leidis aset rannal ning Danielle'i sõnul sattus Harry oma naise teisikut nähes hetkeks isegi segadusse. Meghan olevat öelnud, et vaatab justkui oma peegelpilti.

Tol hetkel 22-aastane Danielle oli rahva hulgas, kui kuninglik paar teda märkas, vahendab heart.co.uk. Naine töötab treenerina.

Noor Meghan

Samal Austraalia reisil kohtusid Harry ja Meghan tütarlapsega, kes nägi välja kui Sussexi hertsoginna noorem koopia. Tütarlaps oli rahva seas ning Harry märkas teda. «Sa meenutad mulle nii väga mind ennast lapsena,» ütles Meghan tüdrukule.

Seejärel tegi Harry telefoniga Meghanist ja tüdrukust pilti, vahendab Elle. «Teisik» on fotol valges särgis.

Talia

Londonis elav Talia on lausa ametialaselt Meghan Markle'i teisik ning teenib selle tööga ka leiba.

Pildil poseerib Talia prints Harry «teisikuga».

Stephanie Murray

Endine ettekandja Stephanie on väidetavalt parim Meghani teisik, teda on seetõttu lausa tõsielusaatesse kutsutud.

Stephanie ja Meghani sarnasust märgati juba 2011. aastal, kui praegune Sussexi hertsoginna telesarjas «Pintsaklipslased» («Suits») mängis. Nüüdseks on austraallannast saanud kohalik kuulsus.

«Varem tundsin ma piinlikkust, kui mind Meghaniga võrreldi, kuid kuna seda on nii palju juhtunud, olen ma lihtsalt tänanud, kuna see on tohutu kompliment,» on Stefanie öelnud, vahendab all4women.co.za.

Sarah Mhlanga

Kahe lapse ema Manchesterist on öelnud The Sunile, et võõrad tulevad sageli tänaval ligi ning mainivad tema sarnasust Meghan Markle'iga.

Sarah ise väidab, et on Meghani teisikutest number 1. Ta on liitunud ka teisikute agentuuriga, mille kaudu ta selles vallas tööd saab.

Danielle Harris

34-aastane Danielle on Meghaniga nii sarnane, et kord kutsus ühe disainipoe ülemus kõik oma töötajad suure kuulsusega kohtuma. Medõena töötava Danielle sarnasust Meghaniga märgati esimest korda viis aastat tagasi, kui naise sõpruskond hakkas «Pintsaklipslasi» vaatama.

Vasakul Danielle Harris, paremal Meghan Markle. FOTO: SWNS/ScanPix

Felicity White