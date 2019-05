«Eesti on perfektne koht meiesuguste hullude libude jaoks!» Kes on Pirita patuhäärberi veebitüdrukud?

A post shared by -SOPHIAA ‘PETROU (@sjpox_officialbackup) on May 22, 2019 at 3:45pm PDT

Kes ta on? 2013. aastast tegutsenud pornostaar, enda sõnul riigi parim pornostaar (küllap on selle tõestuseks mingi auhind). Kust pärit? Sündinud Inglismaal Wolverhamptonis, elab Londonis, Jamaica päritolu. Kui vana? 34-aastane. Jälgijaid? Twitteris üle 116 000, Instagramis oli 110 000, aga kasutaja kustutati.

Kes ta on? Modell ja veebikaamera tüdruk.

Kust pärit? Suurbritanniast.

Kui vana? 28-aastane.

Jälgijaid? Instagram on privaatne.

Eestis? On häärberis elanud üle kuu aja. On öelnud, et Eestis on soe ja kena, eriti Suurbritannia või Rumeeniaga võrreldes.