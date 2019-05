Holland rikkus Eurovisiooni ühte põhireeglit, aga karistada ei saanud

Duncani esitatav lugu kõlab hiljuti avastatud 29 minuti pikkusest videost, mis on tehtud juunis 2017. Laulja esitab videos viis lugu, millest esimene on «Arcade».

Samas, tuleb tähele panna ühte olulist aspekti. Eurovisiooni reeglid näevad ette, et lugu ei tohi olla avaldatud kommertslikult eesmärgi. Aga kui vaadata, et video oli aastaga teeninud vaid 500 vaatamist, teadmata täpselt, kui palju indiviide seda videot vaatas, siis on tegu ilmselgelt liiga väikese hulga inimestega, et videole kommertslik väärtus anda.