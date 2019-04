Galerii: nublu, Grete Paia ja Uku Suviste andsid New Yorgis kontserdi

Muusikud astusid üles laupäeval, 6. aprillil New Yorgi Eesti Majas. Paia ja Suviste, keda saatis tunnustatud kitarrist Oliver Mazurtshak, esitasid Eesti levimuusika paremikku.

Elu24 teatas reedel, et nublu, kes on varem viljelenud peamiselt ikka eestikeelset muusikat, on USA produtsentidega käpad löönud ning valmistab stuudios ette ingliskeelset mõminat. Loe rohkem SIIT.