Video: kas nublu murrab välismaa muusikaturule? Kuula, kuidas mõminamees inglise keeles räpib!

USA räppari Instagrami story's on näha, kuidas kamp produtsente ja muusikuid lugu miksivad, taustal kuulda nublu ingliskeelsed räpiread. Ruumis on ka nublu taustajõud DJ QrX ehk Edgar Kurgs ning kuulus mõminaräppar isiklikult.

Teame ju, et nublule on armsaks saanud erinevad koostööd, näiteks on ta kaasa löönud Pluuto, Lenna ja 5miinuse lauludes, nii et võib-olla pole ka võõrkeelne räpp muud kui ühekordne projekt.

See pole aga päris esimene kord, kui nublu inglise keeles räpib. Ka tunamullu sügisel välja antud loos «arrrmastan (te amo)» on mõminaräpparil paar ingliskeelset salmi. Seda pole küll palju, kuid piisavalt, et saada aimu, et mehe talent on keelteülene.