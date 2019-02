Evelyn Sepp ei jäänud Eesti Lauluga rahule: see oli arusaamatu provintsihuumor

Evelyn Sepp avaldas oma pahameelt eile õhtul Facebookis, kui kirjutas: «Ma siin pole vahtind, mida inimesed on arvanud, aga kas ma olen ainus, kelle arvates Eesti Laulu esimene poolfinaal oli arusaamatu provintsihuumor ja muidu kah selline masajas!? Keegi nautis seda programmi?»

Selle järel täpsustas Evelyn Sepp, et ta ei süüdista Eesti Laulu poolfinaalide kohmakas noori artiste, kelle jaoks see see ilmselt esimene arvestatav lavaesinemine oli, ja heli kallal ta ka ei tahtnud esimese hooga virisema hakata.

Selle järel liituvad Sepa alustatud diskussiooniga ka mitmed tema sõbralisti liikmed, kelle on Eesti Laulu kohta öelda nii head kui halba.

Kommentaariumis täpsustab Sepp, et tal on hea meel, et võistlus Tartus toimus, kuid ei ole rahul produktsiooniga. «See on muidugi tore, et toimub näiteks Tartus. Aga aru ma ei saa, miks siis peab olema selline provintslik jant. Välja võiks ju ikka viia head ja kvaliteetset produktsiooni ja meelelahutust,» selgitas Evelyn, kes on üks endiseid Edgar Savisaare «vihmavarjuhoidjaid».

«Lauludest pea pooled olid täiesti korralikud pop-lood, aga lavastus ise, produktsioon, saatejuhtide tekstid, helikvaliteet ja lõpuks ikkagi ka live-esinemised ise olid palju-palju alla ootust. Need, mis alguses tundusid paljulubavad, olid laval enamasti väheveenvad. Kahju,» jagas Sepp võistlusele korralikku kriitikat.

Imre Sooäär kandideerib Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. FOTO: Mihkel Maripuu

Ühel hetkel liitub diskussiooniga ka Imre Sooäär, kes imestas, et Evelyn seekord Eesti Laulu kritiseerides Mart Sandrist ette jõudis.

«Mind üllatab Evelyn, et Sa oled multitalendina sedakorda edestamas poliitik Mart Sanderit (kandideerib valimistel Eesti 200 nimekirjas - toim.), puhtalt põhjusel, et temalt pole siiani veel hävitavat arvamust 2019 Eesti Eurovisiooni teemal laekunud. Ometi ma mõistan, et tegu võib olla ka vaoshoitud tagasihoidllikkusega... ehk parem mitte herilasepesa torkida, kui piisavalt tihedat maski käepärast pole,» kirjutas Sooäär ja lisas, et võib-olla läks kõik nüüd liiga keeruliseks, aga alustaks siis veelkord algusest ehk otsast.

Evelyn Sepp aga ei ole suu peale kukkunud ning vastas: «Imre, tegelikult läks kõik väga lihtsalt, peale Mardi, kellega sul praegu vist targem poliitrindel võistelda, oli sul öelda ainult midagi halvustavat ja madaldada püüdvat minu tagasihoidliku isiku kohta, aga kõik muu mõte jäi sul kommentaari küll lisamata ja seega nagu polnudki mõtet kirjutada.»

Selle järel uuris ta: «Aga tegelikult oleks nüüd ka tore teada saada, et milliseid isikuomadusi ja andeid peaks ma sinu arvates omama, et Eesti Laulu eelvoorude produktsiooni kohta muljeid võiksin jagada?»

Imre Sooäär tõmbas siis vähe tagasi ja selgitas, et tegu oli arusaamatusega.

«Oi ei Evelyn, ei midagi halvustavat. Kindlasti mitte, said täiesti valesti aru. Tegin vaid musta huumorit. Ka mulle jätsid mõlemad eelvoorud viletsa mulje. Ja sound oli halb. Tartusse liikumine minu hinnangul saate kvaliteeti küll ei tõstnud. Lihtsalt Mart on igal aastal säranud oma Eurovisiooni-kriitiliste kalambuuridega. Kus need tänavu on? Minu kommentaar oli selles suunas. Ei kedagi madaldavat!» püüdis Imre Sooäär olukorda päästa.

Kuna Evelyn Sepp sellele kommentaarile enam ei vastanud, siis järelikult ta leppis Imre selgitusega.

Tomi Rahula. FOTO: Pilt videost

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ütles Elu24-le antud intervjuus, et on heliga seotud kriitikast teadlik, kuid ise on produktsiooniga rahul.

«Minu tööpäevad on olnud nii pikad, et ma ei oska seda absoluutselt kommenteerida,» ütles Rahula heli kohta käiva kriitika kohta. «Jah, ma olen kuulnud jutte, aga ma tean ka seda, et kõik heli, mis minu heliboksidest välja läks, oli kõik korrektne,» selgitas ta.