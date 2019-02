Eesti Laulu produtsent Tomi Rahula nimetas artisti, kes oli tema jaoks kahe poolfinaali peale kõige suurem üllatus

«See uuendus on end igati õigustanud ja näidanud, et inimesed väljaspool Tallinna tegelikult ootavad seda üritust ja tahavad tulla suurele kontsert-showle ... või noh, teleshowle. Ma olen väga rahul. Publikut oli palju ja see õigustas end,» selgitas Tomi Rahula.

Pärast esimest poolfinaali kirusid paljud telerist showd vaadanud inimesed, et heliga oli palju probleeme. «Minu tööpäevad on olnud nii pikad, et ma ei oska seda absoluutselt kommenteerida. Jah, ma olen kuulnud jutte, aga ma tean ka seda, et kõik heli, mis minu heliboksidest välja läks, oli kõik korrektne,» selgitas Rahula.

Produtsent lubas uuel nädalal saated läbi vaadata, aga ei ole seda siiamaani jõudnud teha, kuna kogu aeg on metsikult kiire olnud.

Kohe kui Tomi Rahul sai Eesti Laulu etteotsa, viis ta läbi mitmeid sisulisi ja formaadiga seotud muudatusi. Selle tõttu võisid võistlustele saada mitmed artistid ja esinejad, keda võib-olla vana formaadi järgi poleks arvestatud. Küsimusele, kes oli tema jaoks kahe poolfinaali peale kõige suurem üllataja, oli tal raske vastata, kuna ei mäletanud päris täpselt, kes esimeses poolfinaalistki edasi said, kuid arvas, et kõik läks loogilist rada pidi.

«Kõik vanad kalad said vist edasi. Mul praegu ei tule meelde, kes need kõik 12 olid, aga heas mõttes on kõige suurem üllataja Kadiah, kes on täiesti mitte muusika inimene, või mitte muusikaringkonna inimene. Ja tuleb ja laulab väga armsasti ja ilusasti väga head laulu. Väga õigustatult on ta oma koha finaalis kätte saanud. Tema on minu jaoks positiivses mõttes üllataja,» selgitas Tomi.

Eesti Laulu produtsent selgitas, et Kadiahi edu juures mängib rolli pigem lugu. «Kui eelžürii neid lugusid valib, siis nad ei tea, keda nad valivad. Kindlasti nad aduvad häälte järgi ära, kui on mõni tuntud artist, aga kui on nende jaoks tundmatu artist, siis see kohe näitabki, et järelikult selles loos on midagi. Järelikult selles lauljas on midagi. Ma mõtlen lauluhääles ja laulutämbris midagi. Ja siis see kõik kokku. See ongi see,» lisas Tomi.

Selle järel hakkas mees naerma ja tunnistas, et ta on viimastel nädalatel nii palju tööd teinud ja pea on nii väsinud, et mõttelõng ei püsi enam ree peal.