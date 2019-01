EMA gala selleks korraks läbi! Vaata ja otsusta: kas nemad olid Eesti Muusikaauhindade kõige säravamad külalised?

Eesti Muusikaauhinnad on iga-aastane galaüritus, mille eesmärk on tunnustada suurepäraseid Eesti muusikuid ja teha kummardus Eesti muusikale.

Galal üles astunud muusikud andsid tähistamisse oma panuse luues just selleks õhtuks erakordsed etteasted.

Suurejoonelist õhtut juhtisid lauljanna Triinu «Lepatriinu» Paomets ja muusik Reigo Ahven. Õhtu suurim võitja oli Ewert and The Two Dragons, kes pälvis võidu kõigis kolmes kategoorias, kus oli nomineeritud.