EMA võitjad teada! Draakonid kordasid võidukäiku, aasta parim laul on «Mina ka»

Suurejoonelist õhtut juhtisid lauljanna Triinu «Lepatriinu» Paomets ja muusik Reigo Ahven. Õhtu suurim võitja oli Ewert and The Two Dragons, kes pälvis võidu kõigis kolmes kategoorias, kus oli nomineeritud.

Aasta Muusikaauhinnad 2019 võitjad:

Aasta Klassikaalbum

Erkki-Sven Tüür. Illuminatio. Whistles and Whispers from Uluru. Symphony No. 8 Esitajad: Lawrence Power, Genevieve Lacey, Tapiola Sinfonietta, dirigent Olari Elts

Aasta Jazzalbum

Estonian Voices «Taat läks lolliks»

Aasta Etno/Folk/Rahvalik Album

Puuluup «Süüta mu lumi»

Aasta Elektroonikaalbum

Sander Mölder «TIKS 068»

Aasta Alternatiiv/Indiealbum

Maarja Nuut & Ruum «Muunduja»

Aasta Metalalbum

Talbot «Magnetism»

Aasta Rockalbum

Ewert and The Two Dragons «Hands Around the Moon»

Aasta Popalbum

NOËP «Heads In The Clouds»

Aasta Hip-Hop/Rapalbum

Tommy Cash «¥€$»

Aasta Debüütalbum

Sander Mölder «TIKS 068»

Aasta Naisartist

Lenna

Aasta Meesartist

nublu

Aasta Ansambel

Ewert and The Two Dragons

Aasta Muusikavideo

Tommy Cash «Little Molly» (režissöörid: Tommy Cash ja Anna-Lisa Himma)

Aasta Parim Laul

nublu feat. reket «Mina ka»

Aasta Album

Ewert and The Two Dragons «Hands Around the Moon»

Panus Eesti Muusikasse

Mahavok

Eesti Muusikaauhinnad on iga-aastane galaüritus, mille eesmärk on tunnustada suurepäraseid Eesti muusikuid ja teha kummardus Eesti muusikale.

Galal üles astunud muusikud andsid tähistamisse oma panuse luues just selleks õhtuks erakordsed etteasted. Nii võis Mahavoki koosseisus taas näha Kare Kauksi, kuulda NOËPi uue singli maailma esmaesitlust ja saada osa Bert on Beatsi ja ansambel ÖED särtsakast ühisnumbrist.