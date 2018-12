Kuidas Piret laua alla kadus ja peaminister Robertil kopsud kinni jooksis. Teie ees on «Hommiku!» parimad eetriapsud!

Teleekraanidel säravad oma lustaka ja vaba olemisega saatejuhid Piret, Jüri ja Robert, kes annavad televaatajatele igal argipäeva hommikul mõnusa energiasüsti ja positiivse laengu, et päev saaks hea hoo sisse.

Elu24 uuris saatejuhtidelt, millised on olnud need telehetked, mis Piretile, Robertile ja Jürile eriti selgelt meelde on jäänud?

Piret Laos:

«Minul on praegu kuidagi hästi eredalt meeles eetrihommik, mil me Jüriga anekdoote rääkisime. Jüri alustas mingi naljaga juba eetris, aga uudised tulid peale ja jätkasime oma naljajuttude teemat eetriväliselt. Mina siis rääkisin Jürile natuke enne eetrisse minekut ühe suhteliselt vana nalja vastu, aga Jüri polnud seda kuulnud ja hakkas ikka korralikult naerma.»

«Täpselt samal hetkel teatas režissöör meile kõrva, et oleme eetris. No loomulikult ei saanud naeru pidama ei Jüri, ega ka mina ise. Aga kui sa juba otse-eetris kõkutad, tuleb televaatajale selgitada, milles asi. Nii siis paluski Jüri mul see anekdoot nüüd kõigile uuesti rääkida. Kujunes üks väga lustakas eetris käik, millele me hiljem saime väga palju positiivset tagasisidet.»

Jüri Butšakov:

«Kui Piret meenutab oma suurepärast anekdooti, mis mul naerupisara lahti võttis, siis mulle meenub üks tehniline juhtum. Tegemist ju ikkagi otsesaatega, mis tähendab, et kui midagi valesti läheb, siis pole kuskile joosta - näiteks, kui selgub, et külalise mikrofon ei tööta ja televaataja ei kuule midagi, mida talle räägitakse.»

«Selline asi juhtus, kui meile tuli külla legendaarne Marko Kaljuveer. Selgus, et tema mikker on väljas, aga intervjuu juba käis. Selleks puhuks on meil laua all peidus üks lauamikrofon ning Piret asuski seda salaja end laua taha peites Markole ette asetama.»

«Samal ajal olin mina Markole küsimuse esitanud ning tema usinasti vastas, säilitas rahu ning ei lasknud end sellest häirida, et Piret laua all toimetab. Aga... Piret ei saanud mikrit kätte, sest juhe oli laua alla kinni jäänud!»

«See kestis umbes 20 sekundit, Marko muudkui vastas ja Piret, kelle peatutt oli natuke laua tagant paista, tiris mikrit lauale. Ja 20 sekundit on otseetris väga pikk aeg! Õnneks sai see lõpuks siiski paika. Pole kindel, mis saanuks siis, kui intervjuu toimunuks vähemkogenud külalisega.»

Robert Rool:

«Minu kõige eredam hetk saate valmistamisel on seotud meie välivõtetega. Meie kõige esimese eetripäeva ühe loona käisin koos meie peaminister Jüri Ratasega hommikujooksu tegemas. Kuigi ma tean, et peaminister on üsna hea sportliku võimekusega, olin ma kindel, et tõenäoliselt ei viitsi ta minuga väga pikalt lonkida.»

«Aga oi, kuidas ma eksisin, sest härra Ratas ütles otse, et mingit bluffimist siin ei ole - jookseme kas 9 km Piritalt Toompeale või ei jookse üldse! Aga mina vana loru, kes ma pole mitte kunagi korraga üle 2-3 kilomeetri jooksnud, läksin kohe täitsa paanikasse. Mõte sellest, et tuleb joosta 9 km ning samal ajal veel ka rääkida ja mõelda, mida peaministrilt küsida, oli täiesti hulluksajav!»

«Ja ma ei eksinud - piimhape, äng ja kinnijoostud kopsud! Intervjuu see-eest tuli tänu Jüri jutukusele väga tore ja meeleolukas, aga see oli minu elu üks raskemaid telehetki.»