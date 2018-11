Kas sinu hommik oli morn ja hall? Vaata seda videot ja su päev läheb kindlasti paremaks!

«See on nii vana nali, et seda ei naera enam keegi,» puikleb Piret Laos naerdes vastu. «Ma lihtsalt ütlen, et see anekdoot, mille Jüri mulle enne rääkis, et lätlased räägivad eestlastest, et vaata, surnud lind ja eestlane ütleb kus,» sõnab ta seepeale.

«See on sama nagu see blondi anekdoot, kus üks blond helistab teisele, et kas kuulsid, et teed tehakse korda,» alustab oma naljaga Piret, ise itsitades. «Ja teine küsib, et mis teed?» katkestab ta korraks, et naerda ja lisab: «... ja siis teine blond ütleb, et söön!»