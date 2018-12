Kerli Kõiv avaldab kogu tõe suhetest: hästi palju on öeldud seda, et mehed on õrnemad kui naised

Mis on Eesti naise kõige suurem puudus?

Puudus... Ma arvan, et üleüldse kõigi maailma naiste kõige suurem puudus on see eneseväärtustamise koht, mis on ju ka järjekordne sotsiaalne programmeering, et meile kogu aeg näidatakse, et me pole piisavalt ilusad ja mida teist ja kolmandat.

Ma olen küsinud mõnelt mehelt, et mida tema otsib naisest ja siis üks mees hakkas mulle rääkima mingisugusest nina ja suu vahelisest kaugusest, mida ta otsib ja milline see naine peab olema.

Ma ütlesin sellele mehele kohe, et ma ei tutvusta sulle ühtegi oma sõbrannat, sest sa ilmselgelt ei saa absoluutselt aru, mis on naise väärtus. Kui sul on naine kodus ja sa oskad oma naise eest hoolitseda, siis sa oled nagu kuningas ja kui sa oskad teda veel väestada, siis on naine nagu oraakel.

Esiteks ta on nii tundlik, tal on kõikidele sinu probleemidele vastused, ta tunnetab asju palju sügavamalt, ta on rohkem kohal. Naine toob õnne ja naine manifesteerib. Eriti Eesti naine veel, me oleme selline nõiarahvas.

Kui sul on selline naine kodus, kes tegelikult nõiub ja võlub sulle päev otsa ja hoolitseb ning armastab, siis kui sa ei oska seda naist hinnata ja väestada, siis jääd sa tegelikult nii paljust ilma.

Ma arvan, et naise kõige suurem puudus ongi see, et ei olda teadlik sellest väest. Nagu excuse me, kui keegi tuleb sind lörtsima, siis tegelikult on nii, et okei, jorss, pane oma asjad kokku, sest ma avan sulle praegu siin mingeid kosmilisi väravaid ja sa ei saa üldse asjast aru.

Kerli Kõiv. FOTO: Jörgen Paabu

Kas sinu arvates elavad naised südamevalu raskemini läbi?

Ma ei tea, kas nad elavad seda raskemini läbi, sest hästi palju on ju öeldud seda, et mehed on õrnemad kui naised.

Ma olen seda arutanud ka oma ühe hea sõbraga, kes on üsna teadlik mees ja tema ütles, et põhjus, miks meestel on kohati selline raev sees, ongi selles, et neile ei ole õpetatud, kuidas oma emotsioone protsessida.

Naised saavad kokku, keeravad end kerra, võtavad veini, räägivad end tühjaks, nutavad ja teised lohutavad, aga mehel justkui ei ole seda kellegagi teha. Nii, nagu ma olen juttudest aru saanud.

Ühiskonnas ei või mees olla nii õrn ja haavatav ja ta ei või seda ka välja näidata, see ei ole nii sotsiaalselt aktsepteeritav kui naiste puhul. Võib-olla sellepärast tundub, et nad elavad seda kergemalt läbi, aga ma ei usu.