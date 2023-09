VANA KULD: kuidas sünnipäevalaps Carmen Kass lubas tõestada, et pole loll riidepuu

Kui te nõustute kandideerima Euroopa Parlamenti ja kui 13. juuni õhtul selgub, et valijad on andnud oma eelistuse just teile, mis siis edasi saab? Kas lähetegi tööle europarlamenti või osutute lihtsalt Res Publicale hääli korjanud peibutuspardiks?

Et te küsisite, et «kui ma nõustun...», siis praegu on õige ka selle «kui» juurde jääda, sest otsused on veel tegemata ja seetõttu on asjast vara rääkida. Selge on aga, et kui ma midagi ette võtan, püüan seda teha kõige täiega.

Nii et juhul kui te peaksite kandideerima ja valituks osutuma, võib arvata, et te asute ka Euroopa Parlamenti tööle.

Kindlasti.

Kui osutuksite valituks europarlamenti, siis kas viskaksite oma senise modellitöö nurka või üritaksite mõlemat korraga teha?

Sellest on jällegi vara rääkida, kuid ma ei usu, et peaksin millestki päriselt loobuma. Kõike on võimalik ühendada.

Astusite äsja Res Publica noorteühenduse Juventus liikmeks, öeldes, et poliitikasse ei tulda kandideerimise, vaid ideaali pärast, ning teie ideaal on teha Eestit nooremaks. Mida see võiks tähendada?

Ma tahan, et Eesti noortel oleks võimalus ja tahtmine olla samal tasemel, kui on noored teistes maailma riikides. Et need võimalused ka Eesti noortele avaneksid, peab neil olema tahtmist, usku ja julgust oma ideaale teoks teha.