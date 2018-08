Kisma kaunitaride pärast jätkub: missiema Jantsoniga vägikaigast vedav Ireni Erbi andis vastulöögi

«Jantsoni rõõm draamakeste tekitamisest tundub, et on palju suurem kui soov vaeva näha ja tööd teha. Minu graafik on pooleks aastaks üle maailma paigas ning töös ja elus on teised prioriteedid. Mul on väga meeldiv drama-free koostöö Hollywoodi’ga, Fashion TV telekanaliga, Monaco meedia ja paljude teiste suurpartneritega üle maailma. On ka juhtunud, et ühe nädala kavasse peavad mahtuma 5 riiki või kolm kontinenti. Eestis käin ma hea meelega mitu korda aastas, et finaalide ettevalmistusi või tähtsamaid pildistamisi ja MK-tunde läbi viia. See on alati lühike aga mõnus ja positiivne aeg minu toredate inimeste ja kohalike partneritega kelle hulgas nt. selle aasta Missis Estonia konkursil on ka Tallinna Linnavalitsus,» lisas Ireni Erbi.