Eurovisioon Iisraelis jääbki ära? Iisraeli tagatisraha tasumise tähtaeg kukub täna

Elu24 kirjutas 26. juulil, et Iisraeli avalik-õiguslik telekanal KAN peab tasuma EBU-le 12 miljonit eurot tagatisraha, et nad saaksid korraldada 2019. aastal Eurovisiooni. Kuna täna kukub raha maksmise tähtaeg, siis paistab, et Netta 12. mail saavutatud võit oli ilmaasjata.

Iisraeli valitsus on öelnud, et KAN peab Eurovisiooni korraldama oma tavapärase eelarvega. KANi juhid on öelnud, et kui nad seda teevad, siis võivad nad eelarvega defitsiiti jääda. KAN hoiatas, et kui nad lisaraha ei saa, siis nad peavad lauluvõistluse korraldamisest loobuma.

Netanyahu vastas viimasele ähvardusele, et kui Iisrael on sunnitud võitluse korraldamisest loobuma, siis paneb valitsus KANi kinni, vahendas Times of Israel.

Benjamin Netanyahu. FOTO: POOL / REUTERS

EBU-t aga ei paista sugugi häirivat asjaolu, et Iisrael lauluvõistlust korraldada ei saa, kuna reeglid on kõikidele samasugused. EBU esindaja sõnas, et võistluse võitnud riik peab enne võõrustava linna väljahõikamist tagama neile rahalised garantiid, sest kunagi ei tea, mis võistluste ajal võib juhtuda, vahendas Wiwibloggs.