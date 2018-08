VIDEO: USA juutuuber võttis ette Eesti popimad artistid: vaata, mida tal nende kohta öelda on!

Neljandana võttis ta ette 5MIINUST loo «Jõul», mille humoorikas video oli ameeriklase jaoks pisut ehmatav. «Kas see on nagu mingi paroodia, mida nädalavahetuseti naljaga oma õpetajatele saadetakse?» on mees segaduses. Suures plaanis jääb ta aga looga rahule ning kiidab video valmistanud inimesi.

Seejärel kuulas ameeriklane NOEP-i lugu «Move», mis talle koheselt väga meeldib. «Kuidas ma sellest kutist midagi varem kuulnud pole?» on ta tõsiselt jahmunud. Lugu meeldib talle väga ning ta leiab ka, et NOEP-i hääl on rahustav.

Viimasena kuulab ta Ewert and the Two Dragons lugu «Good Man Down». Ka see lugu meeldib talle väga: «See on imeline!» Samuti tunnistab noormees, et see lugu on selline, mis teda kõnetab ning et ta tunneb selles laulja kirge.