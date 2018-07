VIDEO: USA juutuuber võttis ette eesti musamaastiku: vaata, mida on tal öelda!

Brian kuulas kaamera ees nelja lugu ning avaldas seejärel oma arvamust. Kõige vaimukam on ehk eestlasele kuulata, kuidas ameeriklane eesti artistide ja lugude nimesid hääldab.

Esimesena võttis mees ette Genka ja Paul Oja loo «Kõik», mis talle täitsa meeldivat paistis. Samuti kiitis noormees ka Genka habet.

Seejärel oli Briani valikuks Arvo Pärdi «Spiegel im Spiegel». «Kuigi see on väga aeglane, on see väga rahustav,» arvas ameeriklane. Samuti tituleeris noormees Arvo Pärdi Eesti oma Mozartiks. «Ma ei tea, mida öelda. See on hea klassikaline muusika.»

Kolmandana kuulas ta Metsatöllu lugu «Vaid vaprust», mis noormehele eelnevatest tunduvalt rohkem paistis meeldivat. Ta tunnistas ka, et metal on üks tema lemmikžanre muusikas. «Mida kuradit, see on suurepärane!» arvas noormees.

Viimasena kuulas Brian Jääääre «Reinkarnatsiooni», mis talle väga meeldis. «Ma tunnen end isegi halvasti, et selle loo pausile panin. See on nii hea,» kommenteeris ameeriklane.

«Eesti! Teil on päris lahe muusika! Ma ei hakka valetama, ma olen teie riiki ja ilusatesse, väikestesse linnadesse armunud,» õhkab ameeriklane.

