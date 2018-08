Fännid astuvad Dagö kaitseks välja: Lauri oli tõesti alguses liimist lahti, aga see oligi teistmoodi kontsert

«Käisime täna Dagö kontserdil. Lauri oli tõesti alguses liimist lahti, aga see selleks,» ei lase tõelised fännid end ühest läbikukkumisest segada. «Inimesed, kes jäid, kogesid ühtust, mõistmist ja toetust,» on vähemalt 30 Dagö fänni üksmeelselt veendunud.

«Tegemist ei olnud tavalise konsertiga, kus Lauri enda häälega peadpööritavaid helisi kuuldavale toob. Poisid tegid väga võimsa esituse, külm jutt jookseb endiselt mööda selga,» kirjutavad nad Facebooki. «Lauri, sul on midagi kadestamis väärset, sind ümbritsevad head inimesed,» kiidavad nad. «See oli teistmoodi Dagö. See oli kontsertelamus, mille sarnast ilmselt enam kunagi kogeda ei saa,» kirjutab Helena.

«Elu juhtub! Järgminekord kindlasti uuesti. Aitäh, et vähemalt meid ilma ei jätnud!» andestab Liis oma iidolile nõrga esinemise. «Lauri on oma muusikaga rasketel hetkedel mulle toeks olnud, nüüd oli meie kord talle toeks olla! Emotsioon jäi väga eriline ja võimas, kuigi me nägime seekord inimest mitte artisti,» lisab Kertu